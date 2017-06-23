Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Источник: «Челси» договорился с «Монако» о трансфере Бакайоко за € 40 млн

23 июня 2017, пятница. 04:14. Футбол

«Челси» согласовал с «Монако» переход полузащитника Тьемуа Бакайоко за € 40 млн, сообщает RMC.

Лондонский клуб теперь ведёт переговоры по контракту с самим футболистом. Ранее также сообщалось, что Бакайоко отклонил предложения «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ради перехода в «Челси».

22-летний опорный полузащитник в минувшем сезоне провёл 51 матч за «Монако», забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Бакайоко перешёл в «Монако» в 2014 году из «Ренна» за € 8 млн. Игрок провёл за сборную Франции один матч, дебютировав за национальную команду 28 марта 2017 года.

Конец сказки. Куда разбегутся футболисты «Монако» летом
После феноменального сезона игроки «Монако» станут главными трансферными целями всех европейских топ-клубов.
Источник: RMC Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Монако Челси Трансферы
Новости. Футбол
23 июня 2017, пятница
05:00 Сборная Китая будет играть в Региональной лиге Германии в сезоне-2017/18
04:14 Источник: «Челси» договорился с «Монако» о трансфере Бакайоко за € 40 млн
03:55 Клопп: Салах верит в «Ливерпуль» и горит желанием быть частью клуба
03:32 Горецка: если бы игра с Чили длилась дольше, Германия могла бы победить
01:24 «Спортинг» обязан выкупить Думбия у «Ромы», если пробьётся в групповой этап ЛЧ
01:10 Дриусси, которым интересуются российские клубы, провалил допинг-тест
01:04 Зидан на тайной встрече пообещал Мбаппе игровое время в «Реале»
01:03 Тер Штеген: сборная Германии провела качественный матч с сильной командой
00:48 Диас: немцы выставили много защитников? Гордимся, что сборную Чили уважают
00:38 Штиндль: в некоторых моментах Германии повезло, но ничья — закономерный исход
00:26 Видаль: доволен уровнем организации Кубка конфедераций
00:14 Дракслер: сборная Германии довольна своей игрой в матче с командой Чили
00:13 Источник: представители Кайоде проведут переговоры с ЦСКА и «Локомотивом»
00:06 Санчес: рад тому, как сборная Чили сыграла с Германией
00:05 Сборная Англии вышла в полуфинал молодёжного чемпионата Европы U21
22 июня 2017, четверг
23:56 Германия — Чили — 1:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций
23:51 Эмре Джан: ничья в матче Германия — Чили — хороший результат для обеих команд
23:48 Лёв: в Сочи и Казани прекрасные стадионы с отличными газонами
23:36 Пицци: сборной Чили удалось здорово соперничать с командой Германии
23:32 Орлов: думаю, Полоз «Зениту» не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже
23:31 Кевин Кураньи, Тираннозавр и полёт Дракслера — в фотообзоре Германия — Чили
23:25 Лёв: матч со сборной Чили стал тактическим вызовом для нашей молодой команды
23:19 Арвеладзе стал главным тренером «Пахтакора»
23:03 Салах стал игроком «Ливерпуля»
22:54 Германия — Чили: Алексис Санчес получил награду BUD AF Man of the Match
22:51 Германия и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
22:38 Карпин: игроков сборной России вообще не знают, и это очень страшно
22:32 На матче Германия — Чили в Казани присутствует 38 222 зрителя
22:30 «Зенит» не сделает предложения по Муниру, пока не получит одобрения от Манчини
22:29 Сёмин: на сегодняшний день оборона — самая слабая позиция «Локомотива»
22:27 «Локомотив» продолжит просматривать Коряна
22:12 «Реал» опроверг информацию AS по поводу даты подписания контракта с Моуринью
22:09 Российский нападающий Кипиани продлит контракт с «Этникосом»
21:53 Ан. Миранчук: ребята из «Рудара» цепкие, здоровые! Было непросто
21:38 Защитник сборной Камеруна Тейку: слежу за «Спартаком», можно сказать, даже болею
21:31 Алексис Санчес стал лидером в списке лучших бомбардиров сборной Чили
21:29 Германия — Чили: более сотни человек не успели на матч из-за очереди за Fan id
21:22 Сборная России прибыла в Казань для проведения матча с Мексикой
21:16 Тим Кэхилл: стадион «Санкт-Петербург» очень красивый, качество поля хорошее
21:13 «Урал» уступил «Марибору» в товарищеском матче
21:07 Три игрока ЦСКА будут заниматься индивидуально до окончания первого сбора
21:00 Ничья между Камеруном и Австралией — в фотообзоре из Санкт-Петербурга
20:56 Камерун — Австралия — 1:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций
20:52 Источник: «Рома» запросила у «Зенита» € 35 млн за Маноласа
20:50 В британской компании опровергли причастность к задержанным с файерами в Казани
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Игра сборной России против Португалии вас...
Архив →
© championat.com, 2000–2017