Президент «Сток Сити» сообщил, что не планирует продавать Шакири

Президет «Сток Сити» Питер Коатс прокомментировал слухи о возможной продаже форварда Шердана Шакири в «Рому», заявив, что английский клуб не планирует расставаться со швейцарским футболистом.
«Эти слухи не имеют под собой оснований. У нас нет планов продавать его. Его, кажется, всё устраивает в нашем клубе, к концу сезона он восстановился от травмы и стал демонстрировать отличный футбол. Нас тоже всё устраивает в нём, и мы надеемся, что в следующем сезоне он выступит удачно», — приводит слова Коатса Goal.
В минувшем сезоне 25-летний Шакири провёл 22 матча за «Сток Сити», в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативных передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2020 года.