Шакири считает, что «Сток Сити» может повторить чемпионский успех «Лестера»

Полузащитник «Сток Сити» Шердан Шакири выразил мнение, что его клуб может повторить успех «Лестер Сити», который в позапрошлом сезоне одержал сенсационную победу в английской Премьер-лиге.
«Я пытаюсь вывести «Сток Сити» на вершину – в лидеры. В то же время хочу снова бороться за титулы и выступать в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне мы были и наверху, и внизу. Летом пришло время усилиться. Руководство должно это сделать, поскольку другие клубы будут усиляться. Может ли «Сток Сити» повторить чемпионский успех «Лестера»? Да, я думаю, что это возможно», — цитирует Шакири The Sun.
«Сток Сити» в минувшем сезоне чемпионата Англии финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице.