Салах: всё изменилось со времён моей игры за «Челси», даже моя личность

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился впечатлениями от своего перехода в стан красных и отметил, что со времён его игры за «Челси» изменилось очень многое.
«Всё стало лучше. Даже моя личность изменилась — мне было тогда 20 или 21, я был ребёнком. Теперь я на четыре года старше, всё по-другому. У меня есть большой опыт игры в трёх клубах — в „Челси“, „Фиорентине“ и „Роме“. У меня хороший опыт. Но мне постоянно есть что доказывать. Даже когда есть ощущение, что я играю хорошо, стараюсь всё равно быть ещё лучше. Я постоянно думаю о самых мелких деталях. Счастлив оказаться здесь. Я бы хотел выиграть что-нибудь с клубом. Все понимают, какой это великий клуб. Мы обязаны что-нибудь выиграть ради наших фанатов», — приводит слова Салаха Goal.