Клопп: Салах верит в «Ливерпуль» и горит желанием быть частью клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал свою оценку приобретению клубом полузащитника «Ромы» и сборной Египта Мохамеда Салаха.
«У Мохамеда есть и опыт, и потенциал — в идеальном соотношении, это действительно отличное приобретение для нас. Он знает Премьер-лигу, он играл в Лиге чемпионов, и он — один из важнейших игроков для своей сборной. Его статистика в Италии впечатляет, и у него есть качества, которые пригодятся нашей команде. Я следил за ним ещё со времен его выступлений за „Базель“ и видел, как он вырос в действительно классного игрока. Его скорость бесподобна, он сделает нашу атаку ещё более грозной. Но главное, что он голоден, хочет и стремится стать лучше. Он верит в то, что мы делаем в „Ливерпуле“ и горит желанием быть частью этого. Он в восторге от того, что будет играть перед нашими болельщиками. Он — амбициозен, он хочет играть и побеждать на высочайшем уровне, он знает, что может удовлетворить эти амбиции в „Ливерпуле“. Я приветствую его и его семью в нашей семье „Ливерпуля“, — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.