Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Клопп: Салах верит в «Ливерпуль» и горит желанием быть частью клуба

23 июня 2017, пятница. 03:55. Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал свою оценку приобретению клубом полузащитника «Ромы» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

«У Мохамеда есть и опыт, и потенциал — в идеальном соотношении, это действительно отличное приобретение для нас. Он знает Премьер-лигу, он играл в Лиге чемпионов, и он — один из важнейших игроков для своей сборной. Его статистика в Италии впечатляет, и у него есть качества, которые пригодятся нашей команде. Я следил за ним ещё со времен его выступлений за „Базель“ и видел, как он вырос в действительно классного игрока. Его скорость бесподобна, он сделает нашу атаку ещё более грозной. Но главное, что он голоден, хочет и стремится стать лучше. Он верит в то, что мы делаем в „Ливерпуле“ и горит желанием быть частью этого. Он в восторге от того, что будет играть перед нашими болельщиками. Он — амбициозен, он хочет играть и побеждать на высочайшем уровне, он знает, что может удовлетворить эти амбиции в „Ливерпуле“. Я приветствую его и его семью в нашей семье „Ливерпуля“, — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Салах стал игроком «Ливерпуля»
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ливерпуль Рома Мохамед Салах Юрген Клопп
Новости. Футбол
23 июня 2017, пятница
05:00 Сборная Китая будет играть в Региональной лиге Германии в сезоне-2017/18
04:14 Источник: «Челси» договорился с «Монако» о трансфере Бакайоко за € 40 млн
03:55 Клопп: Салах верит в «Ливерпуль» и горит желанием быть частью клуба
03:32 Горецка: если бы игра с Чили длилась дольше, Германия могла бы победить
01:24 «Спортинг» обязан выкупить Думбия у «Ромы», если пробьётся в групповой этап ЛЧ
01:10 Дриусси, которым интересуются российские клубы, провалил допинг-тест
01:04 Зидан на тайной встрече пообещал Мбаппе игровое время в «Реале»
01:03 Тер Штеген: сборная Германии провела качественный матч с сильной командой
00:48 Диас: немцы выставили много защитников? Гордимся, что сборную Чили уважают
00:38 Штиндль: в некоторых моментах Германии повезло, но ничья — закономерный исход
00:26 Видаль: доволен уровнем организации Кубка конфедераций
00:14 Дракслер: сборная Германии довольна своей игрой в матче с командой Чили
00:13 Источник: представители Кайоде проведут переговоры с ЦСКА и «Локомотивом»
00:06 Санчес: рад тому, как сборная Чили сыграла с Германией
00:05 Сборная Англии вышла в полуфинал молодёжного чемпионата Европы U21
22 июня 2017, четверг
23:56 Германия — Чили — 1:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций
23:51 Эмре Джан: ничья в матче Германия — Чили — хороший результат для обеих команд
23:48 Лёв: в Сочи и Казани прекрасные стадионы с отличными газонами
23:36 Пицци: сборной Чили удалось здорово соперничать с командой Германии
23:32 Орлов: думаю, Полоз «Зениту» не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже
23:31 Кевин Кураньи, Тираннозавр и полёт Дракслера — в фотообзоре Германия — Чили
23:25 Лёв: матч со сборной Чили стал тактическим вызовом для нашей молодой команды
23:19 Арвеладзе стал главным тренером «Пахтакора»
23:03 Салах стал игроком «Ливерпуля»
22:54 Германия — Чили: Алексис Санчес получил награду BUD AF Man of the Match
22:51 Германия и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
22:38 Карпин: игроков сборной России вообще не знают, и это очень страшно
22:32 На матче Германия — Чили в Казани присутствует 38 222 зрителя
22:30 «Зенит» не сделает предложения по Муниру, пока не получит одобрения от Манчини
22:29 Сёмин: на сегодняшний день оборона — самая слабая позиция «Локомотива»
22:27 «Локомотив» продолжит просматривать Коряна
22:12 «Реал» опроверг информацию AS по поводу даты подписания контракта с Моуринью
22:09 Российский нападающий Кипиани продлит контракт с «Этникосом»
21:53 Ан. Миранчук: ребята из «Рудара» цепкие, здоровые! Было непросто
21:38 Защитник сборной Камеруна Тейку: слежу за «Спартаком», можно сказать, даже болею
21:31 Алексис Санчес стал лидером в списке лучших бомбардиров сборной Чили
21:29 Германия — Чили: более сотни человек не успели на матч из-за очереди за Fan id
21:22 Сборная России прибыла в Казань для проведения матча с Мексикой
21:16 Тим Кэхилл: стадион «Санкт-Петербург» очень красивый, качество поля хорошее
21:13 «Урал» уступил «Марибору» в товарищеском матче
21:07 Три игрока ЦСКА будут заниматься индивидуально до окончания первого сбора
21:00 Ничья между Камеруном и Австралией — в фотообзоре из Санкт-Петербурга
20:56 Камерун — Австралия — 1:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций
20:52 Источник: «Рома» запросила у «Зенита» € 35 млн за Маноласа
20:50 В британской компании опровергли причастность к задержанным с файерами в Казани
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Игра сборной России против Португалии вас...
Архив →
© championat.com, 2000–2017