Гнабри: моё будущее? Могу лишь сказать, что я игрок «Баварии»

Новый полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри отметил, что мечтает выиграть много титулов в составе своего нынешнего клуба. Ряды немецкого гранда футболист пополнил по окончании минувшего сезона, защищая до этого цвета бременского «Вердера».
«Я хочу выигрывать титулы. И чем больше, тем лучше. Что же касается моего будущего, то что мне снова сказать на этот счёт? Могу лишь сказать, что я игрок «Баварии». И это всё. Я уже давно сыт по горло этим вопросом. Впереди очередной сезон», — приводит слова Гнабри интернет-портал Goal.
Гнабри подписал контракт с «Баварией» сроком на три года.
Румменигге: в «Вердере» Гнабри отлично прогрессировал