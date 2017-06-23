Марез хотел бы перейти в «Арсенал», чтобы играть под руководством Венгера

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез хотел бы перейти в «Арсенал», так как ему нравится стиль работы главного тренера «канониров» Арсена Венгера, утверждает алжирское издание Le Buteur.
В настоящий момент Марез находится в отпуске со своей семьёй на Мальдивских островах и пока не принимал решений относительно будущего. Ранее футболист заявлял о своём желании покинуть «Лестер», а интерес к Марезу помимо «Арсенала» проявляли также «Ливерпуль» и «Челси».
В минувшем сезоне 26-летний Марез провёл 48 матчей за «Лестер», в которых отметился 10 мячами и 7 результативными передачами. Контракт футболиста рассчитан до 2020 года.