Верратти вылетел в Париж, чтобы лично сообщить о желании перейти в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прервал на некоторое время свой отпуск и вылетел в Париж, чтобы встретиться с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи, сообщает L'Equipe.
Согласно информации источника, футболист хочет лично сообщить президенту, что хотел бы перейти в «Барселону». Правда, Верратти и раньше сообщал руководству клуба о желании перехода в испанский гранд, однако позиция парижан остаётся неизменной: с футболистом расставаться не собираются.
Бывший спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт выразил мнение, что «Барселоне» вряд ли удастся приобрести итальянского футболиста.