«Манчестер Юнайтед» предложил за Маркиньоса € 70 млн

Защитник «ПСЖ» Маркиньос интересен «Манчестер Юнайтед». По информации GloboEsporte, манкунианцы сделали предложение парижанам в размере € 70 млн. Конкуренцию англичанам готова составить «Барселона».
Каталонцы, правда, предлагают за 23-летнего футболиста до € 45 млн. Примерно столько же «Барселона» была готова заплатить «ПСЖ» летом прошлого года, но получила отказ.
Контракт Маркиньоса с «ПСЖ» действует до лета 2019 года. Ранее защитник признался, что счастлив в столичной французской команде, а руководство не планирует его продавать.