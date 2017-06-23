«Ростов» объявил о переходе Зуева из «Спартака» на правах аренды

Полузащитник московского «Спартака» Александр Зуев перешёл в «Ростов», сообщается на официальном сайте донского клуба. 20-летний хавбек был отдан в аренду до конца сезона.
В составе московского клуба Зуев стал чемпионом России сезона-2016/17. Полузащитник является игроком молодёжной сборной России. Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет. Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
В марте этого года Александр Зуев был отдан в аренду в «Крылья Советов». Всего в минувшем сезоне хавбек принял участие в 17 матчах РФПЛ и отдал 2 результативных паса.
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