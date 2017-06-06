Зуев: хочу остаться в «Спартаке», с Каррерой пока не общался

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев, который вторую часть прошедшего сезона провёл на правах аренды в «Крыльях Советов», признался, что хотел бы остаться в стане красно-белых.
«Аренда в „Крыльях Советов“ закончилась, уже вернулся. Хочу остаться в „Спартаке“. С Массимо Каррерой пока не общался. Травма Романа Зобнина? Надеемся, с ним будет всё хорошо», — сказал хавбек столичного клуба в эфире социальной сети «Инстаграм», отвечая на вопросы болельщиков
В прошлом сезоне Зуев провёл в Премьер-Лиге 17 матчей, в которых сделал две голевые передачи.
Зуев: я внёс свой вклад в чемпионство «Спартака», пусть и небольшой