18 июня завершился первый круг чемпионата Автомобильной футбольной лиги — 2017, проводимого под эгидой Автолиги. По итогам первого круга в турнирной таблице высшего дивизиона лидерство захватило немецкое трио OPC, BMW и Audi. Причём места распределились по дополнительным показателям, по которым команда OPC занимает первое место, БМВ – второе, а «Ауди» — третье.
В первом дивизионе единолично лидирует команда Volvo Larson, которая ко всему прочему является единственной командой всего чемпионата, не познавшей горечи поражений. Чемпионат АФЛ-2017 уходит на летний перерыв и возобновится 6 августа.
Положение команд по итогам первого круга:
Высший дивизион
1. OPC — 22
2. BMW — 22
3. Audi — 22
4. Авторадио — 16
5. BMW e46 — 13
6. Volkswagen — 11
7. Mazda3 — 8
8. Peugeot — 7
9. Auto.ru — 7
10. Ford — 0.
Первый дивизион
1. Volvo Larson
2. Mercedes
3. Skoda
4. Mazda6
5. Honda
6. Lancer
7. Lacetti
8. RusMazdaCom
9. Nissan
10. KiaCeed.
OPC, BMW и Audi лидируют в чемпионате Автолиги
OPC, BMW и Audi лидируют в чемпионате Автолиги
OPC, BMW и Audi лидируют в чемпионате Автолиги