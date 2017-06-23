Сантуш: даже я сам хочу смотреть, как играет Роналду, он лучший игрок в мире

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии, который состоится 24 июня, поведав, в какой форме находятся его подопечные.
«Я не знаю, в норме поле или нет. Не думаю, что поле в слишком плохом состоянии. На чемпионате мира в Бразилии мы сталкивались с похожими ситуациями, иногда такое бывает. Не стоит выискивать проблемы во время турнира, пенять на качество поля неправильно. Мы будем играть в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург. Я в шестой раз в Санкт-Петербурге, это великолепный, один из самых красивых городов в мире. Но я здесь работаю и не могу многого посмотреть.
Рафаэль Геррейро точно не будет играть завтра. После матча с Россией игрок сказал, что, возможно, у него трещина или перелом. К счастью, травма оказалась не такой серьёзной. Завтра он не сыграет, но, возможно, вернётся позже в строй. Элизеу Сантуш получил травму, но у нас есть 24 часа, чтобы понять, сможет ли он сыграть.
Не беспокоюсь о другой группе на турнире, концентрируюсь на своей. Изучали игру Новой Зеландии, сегодня ещё побеседуем с командой. Мы уважаем всех соперников. Каждый раз, когда Роналду играет, миллионы людей на планете следят за его выступлением. Даже я сам хочу смотреть, как играет Роналду. Он лучший футболист в мире.
У Новой Зеландии опытный тренер и сильные игроки, некоторые из них играют в Великобритании. Эта команда принесла немало хлопот Мексике. Пока не думаю о фазе плей-офф, пока мы не дошли до этого. Тяжело играть каждые три дня в конце сезона, нам нужно работать с игроками, будем проводить определённую ротацию. Я доверяю каждому футболисту в сборной. Не знаю, кто фаворит. Я не знаю, будет ли играть Роналду. Я вам ничего не скажу, не хочу, чтобы соперник узнал. Конечно, будет ротация в завтрашнем матче. В нашей команде мы не муссируем проблемы, это ведёт лишь к осложнениям, мы концентрируемся на игре соперника и на своей», — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.