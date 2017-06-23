Сантуш: думаю, Португалия победит сборную Новой Зеландии, хотя будет сложно

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сравнил сборные России, с которой его команда уже играла на Кубке конфедераций (1:0), и Новой Зеландии. С этой командой португальцы сыграют 24 июня в Санкт-Петербурге.
«Россия и Новая Зеландия — две разные команды, разный футбол, единственная общая черта — обе команды играли в три центральных защитника. Новозеландская команда играет в английский футбол. Все футболисты в моей команде привыкли играть в различных чемпионатах с разными стилями. Португалия всегда играла хорошо, иначе мы бы не были чемпионами Европы. У меня нет мнения, кто завтра победит — Мексика или Россия. Две сильные команды. В своём матче, думаю, мы победим, хотя матч будет сложным.
Отношение к видеоповторам? Я и мои футболисты готовы придерживаться новых правил. Считаю, что видеоповторы могут помочь, но нужно изучать и другие аспекты зрелищности футбола. Уверен, все хотят лучшего футбола», — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.