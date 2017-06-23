Сборная Португалии провела тренировку перед матчем КК с Новой Зеландией

Сборная Португалии провела предыгровую тренировку перед заключительным матчем группы А Кубка конфедераций с Новой Зеландией. Встреча состоится 24 июня в Санкт-Петербурге.
После двух сыгранных матчей сборная Португалии набрала 4 очка и занимает второе место. В активе новозеландцев ни одного пункта. Турнирное положение можно посмотреть на «Чемпионате».
Начало матча Новая Зеландия – Португалия – в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Видео тренировки сборной Португалии также можно посмотреть на «Чемпионате».