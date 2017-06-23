Эктор Морено тренируется в общей группе сборной Мексики накануне матча с Россией

Сборная Мексики в эти минуты проводит тренировку в Казани накануне матча с командой России в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций.
В общей группе мексиканской команды занимаются 22 игрока, в том числе Эктор Морено, получивший мышечную травму в матче с Новой Зеландией (2:1). На тренировке отсутствует лишь Карлос Сальседо, который точно не сыграет с Россией, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Встреча между сборными России и Мексики состоится 24 июня, начало — в 18:00 мск. Мексиканцев в этом матче устроит ничья, россиянам для выхода в плей-офф обязательно нужно побеждать.