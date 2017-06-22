Эктор Морено может пропустить матч Мексика — Россия на Кубке конфедераций

Защитник сборной Мексики Эктор Морено рискует пропустить матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций с Россией, сообщает FOX Sports. Во встрече второго тура с Новой Зеландией (2:1) Морено получил мышечную травму.
Добавим, что именно гол Морено спас Мексику от поражения в матче первого тура Кубка конфедераций с Португалией (2:2).
Ранее стало известно, что против России не сыграет ещё один защитник сборной Мексики — Карлос Сальседо.
Встреча между сборными Мексики и России состоится 24 июня. Мексиканцев в этом матче устроит ничья, россиянам для выхода в плей-офф обязательно нужно побеждать.