Защитник сборной Мексики Сальседо не сыграет против России

Защитник сборной Мексики Карлос Сальседо не примет участия в матче третьего тура группового этапа с командой России из-за травмы, полученной в игре с Новой Зеландией (2:1). Медицинский персонал сборной Мексики находится в постоянном контакте с врачами клуба Сальседо, франкфуртского «Айнтрахта», чтобы выработать самый эффективный метод лечения и восстановления 23-летнего футболиста, сообщает Miseleccion.
Встреча между сборными России и Мексики состоится 24 июня. Мексиканцев в этом матче устроит ничья, россиянам для выхода в плей-офф обязательно нужно побеждать.
На Кубке конфедераций — 2017 Сальседо провёл два матча, оба раза выходя в стартовом составе, но так и не доиграв до конца ни одну из встреч.