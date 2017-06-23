Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи прибыл в расположение национальной команды России, которая ведёт подготовку к матчу 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 против Мексики.
«Кевин заехал пожелать удачи сборной России! Ты наш брат!» — написал в «Инстаграме» вратарь россиян Владимир Габулов, который прикрепил к сообщению фотографию с немцем.
Поединок между Мексикой и Россией состоится 24 июня в Казани. Россиянам необходимо побеждать для выхода из группы.
В. Габулов: Кураньи заехал пожелать удачи сборной России
Фото: instagram.com/vladimir_gabulov/
Сборная России проводит тренировку в Казани в полном составе