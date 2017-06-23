Сборная России проводит тренировку в Казани в полном составе

Сборная России в преддверии матча 3-го тура группы А Кубка конфедераций – 2017 с командой Мексики проводит тренировку на «Казань Арене». Национальная команда проводит занятие в полном составе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
На тренировке российской команды присутствуют глава Российского футбольного союза Виталий Мутко и президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин.
Матч сборной России с командой Мексики пройдёт на стадионе «Казань Арена» 24 июня, начало — 18:00 мск.
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