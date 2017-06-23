«Тараз» расстался с российским нападающим Русланом Мухаметшиным

35-летний российский нападающий Руслан Мухаметшин покидает казахстанский «Тараз», сообщает интернет-издание Vesti.kz.
Форвард является лучшим снайпером «Тараза» в текущем сезоне — на его счету три гола в 11 матчах чемпионата Казахстана. Однако главный тренер команды Ваит Талгаев решил всё же отказаться от услуг футболиста, несмотря на то что сам был инициатором его приглашения зимой.
Мухаметшин перешёл в «Тараз» в феврале 2017 года. Ранее нападающий выступал за «Мордовию», «Рубин» и тульский «Арсенал».
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