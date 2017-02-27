Руслан Мухаметшин, Горбанец и Шипицин перешли в «Тараз»

«Тараз» официально объявил о переходе трёх футболистов из России. Ряды казахстанской команды пополнили нападающий Руслан Мухаметшин и полузащитник Андрей Горбанец, ранее выступавшие за тульский «Арсенал», а также экс-хавбек «Сочи» Евгений Шипицин.
Кроме того, «Тараз» заявил на чемпионат Казахстана гвинейца Мохаммеда Диарра, который является воспитанником «ПСЖ», черногорца Неманью Миюшковича и украинца Максима Фещука.
Клуб планирует пригласить ещё одного нападающего из Европы. В ближайшее время станет известно, согласится ли он играть за команду.