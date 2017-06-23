Девич: думал о варианте завершения карьеры

33-летний нападающий Марко Девич рассказал о дальнейших вариантах продолжения карьеры, подчеркнув, что не исключает варианта её завершения.
Последним клубом украинского футболиста сербского происхождения был «Ростов», который он покинул на прошлой неделе.
«Сейчас нахожусь в Белграде. Планирую поехать в Россию, забрать вещи, вернуться в Белград и продолжать тренироваться. Буду искать новую команду. Трансферное окно будет открыто ещё на протяжении двух месяцев. Надеюсь, найду какой-то оптимальный вариант для себя и для своей семьи.
Было одно предложение, не стану его афишировать. Скажу лишь, что оно меня не устроило. К концу июля, думаю, будет больше конкретики. Один звонок может решить всё.
Честно говоря, думал о варианте завершения карьеры. Он возможен процентов на 20. Устал от всего этого, не играя в футбол. Физически чувствую себя хорошо, мог бы ещё поиграть. Если найду вариант, который устроит меня и мою семью, то буду играть ещё один-два года", — приводит слова Девича Sportarena.com со ссылкой на «Футбол 24».