«Фиорентина» требует у «Милана» € 30 млн за трансфер Калинича

«Милан» провёл встречу с представителями «Фиорентины» по поводу приобретения нападающего Николы Калинича, сообщает Sky Sport Italia.
«Фиорентина» запрашивает за нападающего € 30 млн, в то время как представители «Милана» пытаются снизить сумму трансфера, включив в сделку форварда Джанлуку Лападулу или полузащитника Юрая Куцку.
На встрече присутствовали директор «Милана» Марко Фассоне и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли. Ожидается, что агент Калинича Томислав Эрчег прибудет завтра, и переговоры возобновятся.
«Милан» предложит «Фиорентине» за Калинича € 25 млн