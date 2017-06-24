Отец Доннаруммы: никогда не обсуждаем решения Джанлуиджи, хотим лучшего для него

Альфонсо Доннарумма, отец вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что решение о своём будущем его сын будет принимать самостоятельно.
«Мы надеемся, что вся эта история скоро закончится. Как родители, мы никогда не обсуждаем его решения. Мы хотим только лучшего для него, хотим, чтобы он был счастлив», — приводит слова Альфонсо Доннаруммы Marca.
Ранее сообщалось, что Доннарумма не покинет «Милан» во время летнего трансферного окна. Контракт 18-летнего футболиста истекает в конце сезона-2017/18, а новый договор вратарь подписывать отказался.