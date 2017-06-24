Девич: со сборной Украины я не попрощался, думаю, вызов таки будет

33-летний нападающий Марко Девич отметил, что рассчитывает вернуться в сборную Украины. Последним клубом украинского футболиста сербского происхождения был «Ростов», который он покинул на прошлой неделе.
«Вопрос со сборной открытый. В последний раз я вызывался в 2014-м, если не ошибаюсь. Почти три года длится пауза. Но я со сборной не попрощался. Думаю, что вызов таки будет, но, к сожалению, я в последнее время не выходил на поле.
Играю для того, чтобы забивать голы и побеждать. Буду подниматься все выше, прогрессировать — привлеку внимание тренерского штаба. Конечно, я всегда буду мечтать вернуться в сборную Украины. Скучаю по этим матчам, очень не хватает адреналина от них», — цитирует Девича «Футбол 24».