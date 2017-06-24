Гвардиола уверен, что «Манчестер Сити» станет сильнее в новом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его команда выступит лучше в новом сезоне. По итогам минувшего сезона «горожане» заняли третье место в чемпионате Англии — Гвардиола впервые в тренерской карьере провёл год без завоевания трофея.
«Мы станем лучше, все команды станут лучше в следующем году. Я получаю удовольствие от своей работы. Все эти 11 месяцев я наслаждался работой со своим штабом и футболистами, ощущениями от новых матчей и новых событий.
Я счастлив тем, что тренирую здесь. И поэтому я с радостью вернусь к работе в июле. Сейчас клуб хорошо трудится над поиском усиления состава, и я ожидаю игроков, которые будут сосредоточены на достижении успеха с командой», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.