Гвардиола заинтересован в услугах Иньесты и контактировал с ним

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», заинтересован в услугах полузащитника сине-гранатовых Андреса Иньесты, сообщает британское издание Metro.
Согласно информации источника, Гвардиола уже контактировал с 33-летним футболистом сборной Испании, чтобы убедить его перейти в английский клуб.
Действующий контракт Иньесты с каталонским клубом в силе до лета 2018 года. Игроку предложили продление контракта, однако он ещё не дал ответа. Футболист сначала хочет убедиться в том, что физическое состояние позволит ему согласиться на пролонгацию договора.
«Ювентус» заинтересован в услугах Иньесты