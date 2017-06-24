Браво может выйти в стартовом составе сборной Чили на матч с Австралией

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци в преддверии матча 3-го тура группы В Кубка конфедераций со сборной Австралии (25 июня) сообщил, что голкипер команды Клаудио Браво сохраняет шансы принять участие в этой встрече. Из-за повреждения вратарь уже пропустил два матча на этом турнире.
«Сможет ли Браво сыграть в завтрашнем матче? Клаудио получил медицинскую помощь и смог тренироваться последние несколько дней, два-три дня. Немножко отдельно от своих товарищей по команде, но он в нашем распоряжении, так сказать. И завтра мы решим, кто встанет на ворота.
Выпущу ли я Гари Меделя и Клаудио Браво на поле в матче с Автралией или дам им время на то, чтобы лучше восстановиться? Мы, совершенно очевидно, постараемся выставить лучшую возможную команду. Будем стараться достигать задачи выйти из группы с первого места. Наше обязательство представить самую лучшую команду, которая покажет лучшую игру. Мы должны оценить все обстоятельства.
Конечно же, мы рассматриваем все ситуации при принятии решения о том, кого выпускать на поле. В том числе и ситуацию с Браво. Знаем, что этот уровень футболистов не является трансцендентальным. В любой момент от них может потребоваться больше активности. А также знаем, что на последних тренировках Клаудио чувствовал и показывал себя хорошо», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.