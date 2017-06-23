Видаль: доволен уровнем организации Кубка конфедераций

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал ничью с командой Германии (1:1) в матче 2-го тура группы В Кубка конфедераций — 2017, а также поделился впечатлениями от организации турнира.
«Могли закончить матч в первом тайме? Предсказать результат невозможно, даже если бы мы забили. Моментов в матче хватало. Хотя у немцев был один момент и они его реализовали. Не всегда получается, всё что планируется. Мы не расстраиваемся, что сыграли в ничью с таким соперником. Мы в хорошем состоянии. Все 23 игрока хотят играть. Клаудио Браво? Надеемся, что он поправится к следующему матчу.
Обидно ли было пропустить ответный мяч? У нас был хороший матч с достойным соперником. У немцев амбициозная молодая команда. Физически мы выглядели хорошо, но в следующем матче нужно будет сыграть ещё лучше. Я доволен уровнем организации турнира. Именно то, что мы ожидали увидеть на высшем уровне», — передаёт слова Видаля корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.