Нобоа: сразу видно, что «Зенит» — высочайший уровень, здесь всё лучшее!

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от пребывания в «Зените» и от клубной инфраструктуры.
«Это топ! «Зенит» — моя четвёртая команда в России, но для меня здесь всё лучшее! Объяснить это невозможно. Просто лучшее! Сразу видно, что «Зенит» — это высочайший уровень. Во всём: база, стадион, тренер. Всё номер один!
Видно, что клуб постоянно хочет выигрывать. Перед нами стоят максимальные задачи в чемпионате России, Кубке страны и Лиге Европы – мне это очень нравится!» — цитирует хавбека Bobsoccer.
Нобоа: Манчини — супертренер, в «Зените» всё нравится