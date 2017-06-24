«Зенит» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Лудогорцем» (Болгария).
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Хави Гарсия, Новосельцев, Терентьев, Кузяев, Нобоа, Шатов, Молло, Кокорин, Дзюба.
Запасные: Бабурин, Лунев, Анюков, Карпов, Иванович, Маурисио, Капленко, Круговой, Цаллагов, Эрнани, Мак, Панюков, Джорджевич.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Зенит» — «Лудогорец». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Состоится она в Австрии, где «Зенит» проводит летний сбор.