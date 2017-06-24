Мексика — Россия: гол Морено был отменён арбитром после просмотра видеоповтора

Гол защитника сборной Мексики Эктора Морено во втором тайме матча Кубка конфедераций — 2017 с командой России был отменён главным арбитром Фахадом Аль-Мирдаси после подсказки видеопомощников.
На 60-й минуте Морено отправил мяч в ворота сборной России, однако судья остановил игру и попросил видеопомощников пересмотреть эпизод. В результате взятие ворот было отменено из-за офсайда.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика — Россия. Идёт второй тайм, счёт — 2:1 в пользу мексиканцев.