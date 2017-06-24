Жирков: злого умысла бить игрока сборной Мексики у меня не было

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал удаление в матче с Мексикой (1:2) в 3-м туре группового этапа Кубка конфедераций. В середине второго тайма игрок «Зенита» получил вторую жёлтую карточку за игру локтем против Мигеля Лаюна.
«Удаление? Злого умысла бить или там что-то делать у меня было. Не знаю, надо смотреть эпизод, я ещё не видел.
Был ли в раздевалке разбор матча? Нет, ничего не было. Дворкович заходил, пожал руки, Виталий Леонтьевич тоже был", — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Первую красную карточку на Кубке конфедераций — 2017 получил Жирков