ЦСКА проиграл «Штурму» в контрольном матче, несмотря на гол Чалова

ЦСКА проиграл австрийскому «Штурму» в контрольном матче. Игра проходила в Австрии, где «армейцы» проводят летний сбор, и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Граца.
На 14-й минуте Фёдор Чалов прорвался по центру, смело пошёл на двух защитников и со входа в штрафную пробил точно в дальний угол. На 35-й минуте Петер Жуль навесил на дальнюю штангу, Илья Помазун не дотянулся до мяча, а Филипп Цулехнер с метра переправил снаряд в сетку. В середине второго тайма последовал заброс в штрафную ЦСКА, Филипп Хуспек опередил соперника и красиво перебросил мяч через Помазуна в дальнюю девятку.
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