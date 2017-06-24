Ерохин: сборная России должна была выигрывать у Мексики, всё было в наших руках

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от проигрыша в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«Должны были выигрывать. Эмоции отрицательные, потому что не реализовали свои моменты. Если бы забили, то могли бы победить. Как известно, не забиваешь ты — забивают тебе. В эпизоде с моим ударом выше ворот хотел забить под перекладину, но не получилось.
Тяжело говорить об удовлетворении от результата, ведь сборная проиграла. Команда в целом прибавила, но без хорошего результата это не имеет значения.
Кубок конфедераций — это отличный опыт в преддверии мундиаля. Португалия и Мексика играли на высоких скоростях, только в таких матчах можно получить необходимый опыт, чтобы конкурировать с топ-соперниками. Спасибо болельщикам за отличную поддержку. Все игроки понимают, что всё было в наших руках", — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.