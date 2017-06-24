Канунников: сборная России и вдесятером смотрелась молодцом

Нападающий сборной России Максим Канунников поделился впечатлениями от проигрыша в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«Конечно, мы расстроены. Ждали другого, но нужно смотреть в будущее. Видно, что мы прибавляем с каждой игрой. Мы и вдесятером смотрелись молодцом. Все мы одна команда и должны были биться друг за друга. Увы, сегодня результата не добились», — передаёт слова Канунникова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Глушаков: отношение болельщиков уже лучше, у сборной России всё впереди