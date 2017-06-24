Кришито: доволен решением Манчини и попытаюсь оправдать возложенные надежды

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от поражения в контрольном матче с «Лудогорцем» (0:1) и признался, что очень рад исполнять функции капитана.
«Главная задача этого сбора — подготовка к сезону, восстановление идеальной физической формы к началу чемпионата. Товарищеские матчи, конечно, важны, но не настолько. Главное — подойти к чемпионату в полной готовности.
Могу сказать, что капитанская повязка — большая ответственность. Счастлив, что выбор пал на меня. Я доволен решением главного тренера и попытаюсь оправдать возложенные на меня надежды", — цитирует Кришито сайт «Зенита».
Манчини: Кришито идеально подходит на роль капитана «Зенита»