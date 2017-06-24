Манчини: Кришито идеально подходит на роль капитана «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения в контрольном матче с «Лудогорцем» (0:1) и отметил, что считает защитника Доменико Кришито идеальным капитаном команды.
«Мы подошли к матчу не в идеальных физических кондициях, но с каждой игрой мы становимся лучше и движемся в правильном направлении. Я доволен проделанной работой и тем, как ребята сегодня сыграли. Всё хорошо, и мы растём с каждым матчем. Мы уделяем большое внимание силовым упражнениям и бегу, потому что это те два компонента, которые позволят нам выступать на высоком уровне на протяжении всего сезона.
Решение вновь дать Доменико капитанскую повязку было обусловлено тем, что Кришито — тот игрок, после Анюкова, который провёл наибольшее количество матчей за «Зенит». Он знает эту команду, он опытный футболист, и он идеально подходит на роль капитана», — цитирует Манчини сайт «Зенита».