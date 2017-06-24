Дубль Бодула принёс «Амкару» победу над «Алюминием» в контрольном матче

«Амкар» в контрольном матче одержал победу над «Алюминием» из Словении. Встреча прошла в Австрии и завершилась со счётом 2:0 в пользу пермского клуба. Дублем отметился нападающий Дарко Бодул.
Контрольный матч
«Амкар» (Пермь, Россия) — «Алюминий» (Кидричево, Словения) — 2:0 (2:0)
Голы: Бодул, 12 (1:0); Бодул, 38 (2:0).
«Амкар»: Нигматуллин (Хомич, 59; Вамбольт, 87), Костюков (Зайцев, 81), Идову, Занев (Алейников, 87), Конде (Шиндер, 79), Милькович, Баланович (Салугин, 57, Йовичич (Гол, 59), Комолов, Гасилин (Прокофьев, 57), Бодул (Гащенков, 70).
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