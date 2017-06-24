Нападающий «Спартака» Луис Адриано заинтересовал «Палмейрас»

Бразильский клуб «Палмейрас», планирующий усилить атакующую линию, обратил внимание на нападающего «Спартака» Луиса Адриано, утверждает Mercado da Bola. По информации источника, «Палмейрас» только начал работу в этом направлении и готов сделать предложение «Спартаку». При этом бразильское интернет-издание предполагает, что одной из главных проблем в осуществлении трансфера может стать высокая зарплата 30-летнего футболиста.
Луис Адриано в составе «Спартака» принял участие в 8 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевой пас. До переезда в Европу, где он ранее играл за «Шахтёр» и «Милан», бразилец выступал на родине за «Интернасьонал».