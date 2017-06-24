Исинбаева: к ЧМ-2018 сборная России окрепнет и постарается сыграть лучше

Олимпийская чемпионка, посол чемпионата мира 2018 года Елена Исинбаева прокомментировала выступление сборной России на Кубке конфедераций — 2017. Команда Станислава Черчесова в трёх матчах набрала три очка и не сумела выйти в плей-офф турнира.
«Наша сборная проиграла, но билась достойно на фоне сильнейших сборных команд мира. Выводы будут сделаны, команда России к ЧМ-2018 окрепнет и наберётся мастерства, проведя работу над ошибками.
Очень радовали болельщики на трибунах, почти на каждом матче их было много. Уверена, в следующем году ребята постараются сыграть лучше и порадуют всех любителей футбола красивой и сильной игрой. Верим в нашу команду», — написала Исинбаева в своём «инстаграме».