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Исинбаева: к ЧМ-2018 сборная России окрепнет и постарается сыграть лучше

24 июня 2017, суббота. 23:18. Футбол

Олимпийская чемпионка, посол чемпионата мира 2018 года Елена Исинбаева прокомментировала выступление сборной России на Кубке конфедераций — 2017. Команда Станислава Черчесова в трёх матчах набрала три очка и не сумела выйти в плей-офф турнира.

«Наша сборная проиграла, но билась достойно на фоне сильнейших сборных команд мира. Выводы будут сделаны, команда России к ЧМ-2018 окрепнет и наберётся мастерства, проведя работу над ошибками.

Очень радовали болельщики на трибунах, почти на каждом матче их было много. Уверена, в следующем году ребята постараются сыграть лучше и порадуют всех любителей футбола красивой и сильной игрой. Верим в нашу команду», — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Елена Исинбаева Кубок конфедераций ЧМ-2018
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