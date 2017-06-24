Овечкин: сборная России очень достойно выглядела на фоне чемпионов континентов

Российский хоккеист, посол чемпионата мира 2018 года Александр Овечкин прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций — 2017. Команда Станислава Черчесова в трёх матчах набрала три очка и не сумела выйти в плей-офф турнира.
«Спасибо сборной России за выступление на Кубке конфедераций — 2017. Проиграли, но выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов. Давайте болеть за нашу сборную и верить в успех на ЧМ-2018», — написал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в своём «инстаграме».
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