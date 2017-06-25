«Челси» готов предложить € 70 млн за Сандро, либо обмен на Аспиликуэту

«Челси» готов увеличить сумму, предлагаемую «Ювентусу» за трансфер защитника Алекса Сандро, до € 70 млн, либо включить в сделку собственного защитника Сесара Аспиликуэту, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее «старая синьора» дважды отказалась продать Сандро «Челси» — сперва за € 50 млн, а затем за € 60 млн.
В минувшем сезоне Сандро провёл 43 матча за «Ювентус», в которых отметился 3 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2020 года. Защитник перешёл в «Ювентус» в 2015 году из «Порту» за € 26 млн.
Аспиликуэта провёл за «Челси» 47 матчей в сезоне-2016/17, забив два мяча и отдав семь результативных передач. Защитник выходил в основном составе во всех без исключения матчах «Челси» в АПЛ минувшего сезона.