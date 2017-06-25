Верратти отрицает, что просил «ПСЖ» купить титулованных футболистов

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отрицает свои слова, сказанные в интервью La Gazzetta dello Sport. Игрок тогда сообщил, что готов остаться в парижской команде, если летом она усилится титулованными футболистами.
Верратти опубликовал в истории «Инстаграма» скриншот страницы издания с опубликованным интервью, сопроводив его многочисленными знаками вопросов.
«Я не давал никому интервью и никогда не обсуждал с „ПСЖ“ ситуацию, о которой говорится в статье, выпущенной этим утром. Я надеюсь все вы перестанете говорить, если ничего не знаете», — написал Верратти.
Известно, однако, что журналист, бравший упомянутое интервью у Верратти, подтвердил аккуратной опубликованной статьи.