Верратти выдвинул условие «ПСЖ», при выполнении которого он останется в клубе

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти сообщил, что готов остаться в парижской команде, если летом она усилится титулованными футболистами.
«У меня нет нужды покинуть «ПСЖ» любой ценой, но на этот раз я хочу, чтобы клуб приобрёл чемпионов. Если это произойдёт, буду счастлив остаться в «ПСЖ», — приводит слова Верратти La Gazzetta dello Sport.
Также отмечается, что руководство парижан в четверг на встрече с итальянским футболистом рассказало ему о трансферной стратегии «ПСЖ», согласно которой клуб планирует потратить на приобретения новых игроков € 220 млн.
Ранее Верратти сообщил о намерении в следующем сезоне стать игроком «Барселоны». Накануне появлялась информация, что «ПСЖ» ответил отказом на просьбу игрока отпустить его в каталонский клуб.