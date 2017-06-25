Денис Суарес: я нечасто играл в прошлом сезоне, и надеюсь, что всё изменится

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес сообщил, что не намерен уходить из каталонской команды после прихода на пост главного тренера Эрнесто Вальверде.
«На 100 % уверен, что останусь в «Барселоне» на следующий сезон. Моя цель – добиться успеха в этом клубе. Никто не выгонит меня, потому что я максимально мотивирован и меня ждёт важный сезон. Я буду бороться за место в составе, но любой новый игрок будет тепло встречен.
Я нечасто играл в прошлом сезоне, поэтому надеюсь, что всё изменится. Я ещё не разговаривал с Вальверде. До предсезонных сборов у меня будет отпуск, вернусь в расположение команды 14 июля, когда соберётся вся команда», — цитирует Суареса Marca.
В прошлом сезоне 23-летний Суарес провёл 26 матчей в Примере и забил один гол.