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Денис Суарес: я нечасто играл в прошлом сезоне, и надеюсь, что всё изменится

25 июня 2017, воскресенье. 09:23. Футбол

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес сообщил, что не намерен уходить из каталонской команды после прихода на пост главного тренера Эрнесто Вальверде.

«На 100 % уверен, что останусь в «Барселоне» на следующий сезон. Моя цель – добиться успеха в этом клубе. Никто не выгонит меня, потому что я максимально мотивирован и меня ждёт важный сезон. Я буду бороться за место в составе, но любой новый игрок будет тепло встречен.

Я нечасто играл в прошлом сезоне, поэтому надеюсь, что всё изменится. Я ещё не разговаривал с Вальверде. До предсезонных сборов у меня будет отпуск, вернусь в расположение команды 14 июля, когда соберётся вся команда», — цитирует Суареса Marca.

В прошлом сезоне 23-летний Суарес провёл 26 матчей в Примере и забил один гол.

Денис Суарес: состав «Реала» не сильнее «Барселоны»
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Денис Суарес
Новости. Футбол
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