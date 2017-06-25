Смолов и Газинский получили от «Краснодара» несколько дней отдыха после КК-2017

Нападающий Фёдор Смолов и полузащитник Юрий Газинский, выступавшие за сборную России на Кубке конфедераций — 2017, прибудут в расположение «Краснодара» через несколько дней.
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов отыграл в матче заключительного тура группового этапа КК-2017 с командой Мексики (1:2) 78 минут, полузащитник «горожан» Юрий Газинский вновь остался в запасе.
«Оба футболиста получат несколько дней отдыха и присоединятся к команде на сборе в Австрии», — информирует официальный сайт «Краснодара».
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