Драгун выбирает между клубами из России, Израиля и Польши

Полузащитник «Оренбурга» и сборной Беларуси Станислав Драгун в ближайшее время может покинуть команду. 29-летний хавбек рассматривает предложения от российских клубов — из РФПЛ и ФНЛ, а также зарубежные варианты продолжения карьеры. По информации «Чемпионата», помимо клубов из России белорусским футболистом также интересуются ведущие клубы Израиля и Польши.
Напомним, что весной этого года РФС разрешил Драгуну вне рамок трансферного периода перейти в «Оренбург», после чего белорус в составе этого клуба провёл в 12 оставшихся до конца сезона играх 11 матчей.