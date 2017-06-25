«Арсенал» может заменить Чеха голкипером сборной Англии Батлэндом

Вратарь «Сток Сити» Джек Батлэнд может перейти в «Арсенал». Лондонцы видят в 24-летнем футболисте сборной Англии долгосрочную замену 35-летнему Петру Чеху, пишет Bleacher Report.
Изначально «Арсенал» рассматривал кандидатуру вратаря «Сандерленда» Джордана Пикфорда, но тот стал игроком «Эвертона». Сообщается, что «канониры» сосредоточатся на трансфере Батлэнда после того, как определятся с будущим Алексиса Санчеса и Месута Озила.
В прошлом сезоне Батлэнд из-за травмы провёл лишь пять матчей в АПЛ и пропустил восемь голов. Контракт англичанина со «Сток Сити» рассчитан до лета 2021 года.
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